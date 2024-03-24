Göztepe maçı için özel çalışma

ŞEHİR HAVAYA GİRİYOR
Milli aranın ardından sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Kocaelispor’da taraftarlar şehri havaya sokmaya çalışıyor. Yeşil siyahlılar, kentin farklı noktalarındaki alanlara ve bilbordlara maça çağrı yaptıkları afişlerden asıyor. Sosyal medyada da Kocaelispor taraftarı hafta boyunca yapmış olduğu çağrılarla taraftar bütünlüğünü statta oluşturmak istiyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.