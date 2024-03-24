Gelecek alt yapıda

U-8 İLE BAŞLADI

Bu sezon yeniden yapılanan Kocaelispor alt yapısında çalışmalar devam ediyor. Yeşil siyahlılarda Cihan Çetin’in koordinatörlük görevini üstlendiği futbol okulunda 8 yaş grubunda 7 hazırlık maçı oynandı. 9 yaş kategorisinde ise minikler 5 maçta boy gösterdi. 10 ve 13 yaş kategorisinde ise 31 maçta sahaya çıkan minikler hünerlerini sergiledi.

11 YAŞ GRUBU 48 MAÇ YAPTI

48 maçla en çok müsabaka oynanan yaş kategorisi U-11 takımı olurken, U-12 yaş grubunda ise 32 maçta minikler yeşil siyah formayı terletti. Öte yandan U-12 takımı bu müsabakaların dışında 7 lig maçında sahaya çıktı. Yenilenen antrenör kadrosuyla liglerde mücadele eden üst yaş grubunda da önemli işlere imza atmaya çalışan Kocaelispor, gelecekte güçlü bir alt yapı kurmak istiyor.

TURNUVALARA KATILIYOR- Kocaelisporlu minikler birçok kategoride turnuvalara katılıyor, yarışmacı takımlar için tecrübe kazanıyorlar.

HEM EĞLENİYOR, HEM ÖĞRENİYORLAR- Alt yapı ve futbol okulunda forma giyen sporcular sahada oynarken hem eğleniyor, hem de gelişiyorlar.

MİNİKLER- Yeşil-Siyahlı ekibin minik takımı, turnuvalara katılıyor.

AYDIN GÜNAYDIN- Altyapı koordinatörü miniklerin maçlarını takip ediyor.

HEPSİ YETENEKLİ- Minik futbolcular yeteneklerini hazırlık maçlarında göstermeye çalışıyorlar.