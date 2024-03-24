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Gelecek alt yapıda

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Kocaelispor’da Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Aydın Günaydın’ın göreve gelmesinin ardından alt yapıda süren değişiklikler devam ediyor. Alt yapıya bağlı futbol okullarında ve alt yaş gruplarında geriye kalan süreçte 5 kategoride 160  hazırlık ve turnuva  maçı oynarken, U-12 takımı 7 resmi maçta da mücadele etti.

Aziz Emre Gündeşen
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U-8 İLE BAŞLADI

Bu sezon yeniden yapılanan Kocaelispor alt yapısında çalışmalar devam ediyor. Yeşil siyahlılarda Cihan Çetin’in koordinatörlük görevini üstlendiği futbol okulunda 8 yaş grubunda 7 hazırlık maçı oynandı. 9 yaş kategorisinde ise minikler 5 maçta boy gösterdi. 10 ve 13 yaş kategorisinde ise 31 maçta sahaya çıkan minikler hünerlerini sergiledi.

11 YAŞ GRUBU 48 MAÇ YAPTI

48 maçla en çok müsabaka oynanan yaş kategorisi U-11 takımı olurken, U-12 yaş grubunda ise 32 maçta minikler yeşil siyah  formayı terletti. Öte yandan U-12 takımı bu müsabakaların dışında 7 lig maçında sahaya çıktı. Yenilenen antrenör kadrosuyla liglerde mücadele eden üst yaş grubunda da önemli işlere imza atmaya çalışan Kocaelispor, gelecekte güçlü bir alt yapı kurmak istiyor. 

 

Gelecek alt yapıda

TURNUVALARA KATILIYOR- Kocaelisporlu minikler birçok kategoride turnuvalara katılıyor, yarışmacı takımlar için tecrübe kazanıyorlar.

Gelecek alt yapıda

HEM EĞLENİYOR, HEM ÖĞRENİYORLAR- Alt yapı ve futbol okulunda forma giyen sporcular sahada oynarken hem eğleniyor, hem de gelişiyorlar.

Gelecek alt yapıda

MİNİKLER- Yeşil-Siyahlı ekibin minik takımı, turnuvalara katılıyor.

Gelecek alt yapıda

AYDIN GÜNAYDIN- Altyapı koordinatörü miniklerin maçlarını takip ediyor.

Gelecek alt yapıda

HEPSİ YETENEKLİ- Minik futbolcular yeteneklerini hazırlık maçlarında göstermeye çalışıyorlar.

 

 

# kocaelispor

24 Mar 2024 - 20:35 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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