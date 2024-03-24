Gelecek alt yapıda

U-8 İLE BAŞLADI
Bu sezon yeniden yapılanan Kocaelispor alt yapısında çalışmalar devam ediyor. Yeşil siyahlılarda Cihan Çetin’in koordinatörlük görevini üstlendiği futbol okulunda 8 yaş grubunda 7 hazırlık maçı oynandı. 9 yaş kategorisinde ise minikler 5 maçta boy gösterdi. 10 ve 13 yaş kategorisinde ise 31 maçta sahaya çıkan minikler hünerlerini sergiledi.
11 YAŞ GRUBU 48 MAÇ YAPTI
48 maçla en çok müsabaka oynanan yaş kategorisi U-11 takımı olurken, U-12 yaş grubunda ise 32 maçta minikler yeşil siyah formayı terletti. Öte yandan U-12 takımı bu müsabakaların dışında 7 lig maçında sahaya çıktı. Yenilenen antrenör kadrosuyla liglerde mücadele eden üst yaş grubunda da önemli işlere imza atmaya çalışan Kocaelispor, gelecekte güçlü bir alt yapı kurmak istiyor.
TURNUVALARA KATILIYOR- Kocaelisporlu minikler birçok kategoride turnuvalara katılıyor, yarışmacı takımlar için tecrübe kazanıyorlar.
HEM EĞLENİYOR, HEM ÖĞRENİYORLAR- Alt yapı ve futbol okulunda forma giyen sporcular sahada oynarken hem eğleniyor, hem de gelişiyorlar.
MİNİKLER- Yeşil-Siyahlı ekibin minik takımı, turnuvalara katılıyor.
AYDIN GÜNAYDIN- Altyapı koordinatörü miniklerin maçlarını takip ediyor.
HEPSİ YETENEKLİ- Minik futbolcular yeteneklerini hazırlık maçlarında göstermeye çalışıyorlar.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.