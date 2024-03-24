Hodri Meydan iftarda buluşacak

YOĞUN KATILIM HEDEFLENİYOR
İftar organizasyonuyla ilgili olarak dernekten yapılan açıklamada, “29.03.2024 Cuma günü her yıl düzenli olarak organize etmiş olduğumuz geleneksel iftar yemeğimiz olacaktır. Geçmişten günümüze kadar kulübümüzde görev yapmış eski başkanlarımız, eski futbolcularımız, mevcut yönetim kurulumuz, futbolcularımız, altyapı oyuncularımız ve şehrimizin önde gelen isimlerinin katılacağı iftar yemeğimize tüm taraftarlarımızı davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: spor servisi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.