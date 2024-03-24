Durul, gençleri yalnız bırakmadı

SOYUNMA ODASINA GİRDİ

Başkan Recep Durul, U-19 takımının Sarıyer ile Vinsan’da oynadığı maçı takip etti. Maç öncesinde soyunma odasına girerek futbolculara bir konuşma yapan Recep Durul, “Biz yönetim olarak, kulüp ve şehir olarak, tüm ekip halinde sizinle birlikteyiz. Sizin için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Bundan emin olun” ifadelerine yer verdi. Recep Durul, Gençlik Gelişim Sorumlusu Aydın Günaydın ve Akademi Başkanı Rafet Kırgız ile de görüş alışverişinde bulundu.

KIRGIZ’DAN, DURUL’A TEŞEKKÜR

Kocaelispor altyapı sorumlusu Rafet Kırgız da Başkan Recep Durul’un altyapıyla yakından ilgilendiği için memnuniyetini dile getirdi. Kırgız, “Bu hafta Göztepe ile çok önemli bir maç oynayacağız. Camia olarak bu maça odaklandık. Altyapılarda da yapacağımız çok işler var. Başkanımız Recep Durul’un ziyareti ve desteği bize teşvik ve moral oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.