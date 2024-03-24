Ramil 90 dakika oynadı

1-0 KAZANDILAR
Kocaelispor’un devre arasında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi henüz alamadığı Ramil Şeydayev, ülkesinin Moğolistan ile oynadığı hazırlık maçında forma giydi. Sol kanatta oynayan ve 90 dakikada sahada kalan Ramil, Kocaelispor’da son 4 maçta ilk 11’de yer almadı, sonradan oyuna girdi. Ramil’in forma giydiği Azerbaycan karşılaşmayı Mustafazade’nin 90’da attığı golle 1-0 kazandı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.