Millet bahçesinin yürüyüş yolları bozulmuş

Millet bahçesine yürüyüşe giden ve sık sık kullanan vatandaşlar, “Derince Millet Bahçesi’nin yeni yapılan tartan pist olarak bilinen yürüyüş yolları daha açılmasının üzerinden birkaç ay geçmesine rağmen delik deşik olmuşlar. Burayı inşa eden müteahhit birçok eksik bırakmış. Sürekli yeni olan alanlarda sorun çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi’nden talebimiz bu yolları düzeltilmesi. Gerçekten bölgeye büyük değer kazandıran, bu çevrede oturan insanların nefes alacağı bu alanın her zaman bakımlı ve temiz olmasını istiyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nin taleplerimizi göz ardı etmeyeceğine inanıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.