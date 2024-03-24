Millet bahçesinin yürüyüş yolları bozulmuş

Millet bahçesine yürüyüşe giden ve sık sık kullanan vatandaşlar, “Derince Millet Bahçesi’nin yeni yapılan tartan pist olarak bilinen yürüyüş yolları daha açılmasının üzerinden birkaç ay geçmesine rağmen delik deşik olmuşlar. Burayı inşa eden müteahhit birçok eksik bırakmış. Sürekli yeni olan alanlarda sorun çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi’nden talebimiz bu yolları düzeltilmesi. Gerçekten bölgeye büyük değer kazandıran, bu çevrede oturan insanların nefes alacağı bu alanın her zaman bakımlı ve temiz olmasını istiyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nin taleplerimizi göz ardı etmeyeceğine inanıyoruz” dedi.