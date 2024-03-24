Derince’ye polis okulu geliyor

İKİ ÖNEMLİ GELİŞME

Bilindiği gibi İl Emniyet Müdürlüğü Başiskele’deki yeni binasına ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bir bölümü de Şehir Hastanesi’ne taşındı. Bu nedenle her iki kurumun geride kalan alanları için yeni planlama yapıldı. Buna göre İl Emniyet Müdürlüğü’nün yerine 1000 öğrenci kapasiteli polis okulu yapılacak. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ise eski binaları yıkılıp 250 ve 400 yataklı iki yeni binaya sahip bir araştırma hastanesi yapılacak. Her iki proje de yatırım programına alındı.

DEPREME DAYANIKLI DEĞİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü bilindiği gibi daha önce şu anda asayiş şube olarak kullanılan binada hizmet veriyordu. Daha sonra Derince’de Kaşkal mevkiinde polis okulu olarak inşa edilen bina, İl Emniyet Müdürlüğü’nün mevcut binası yetmediği için müdürlük olarak kullanıldı. Yıllarca Kocaeli emniyetine hizmet veren bina deprem kontrollerinde sağlam çıkmadı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü için yeni bina Başiskele’de yapıldı. 2022 yılında tamamlanan binaya emniyet taşındı ve boşaltılan binada sadece çevik kuvvet kaldı.

1000 KİŞİLİK OKUL

Derince Kaşkal’da atıl durumda kalan bina için İçişleri Bakanlığı yeni karar aldı. Bu kararı AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Veysel Tipioğlu, gazetemizi ziyaret ederek açıkladı. Eski emniyet binasının depreme dayanıklılığı ile ilgili yapılan çalışmada binanın spor salonu dışında tüm yapılarının hasarlı çıktığını belirten Hülagü, “Spor salonu dışında tüm alandaki binalar yıkılacak. 19 dönüm alanda yeni bir polis okulu yapacağız. Polis okulumuz yatırım programına alındı. 1000 öğrenci kapasiteli olacak” dedi.

POLİS LOJMANLARI YAPILACAK

Derince’de hasarlı oldukları gerekçesi ile yıkılan ve uzun zamandır yerleri boş kalan polis lojmanlarının ne olacağı sorularına da Hülagü açıklık getirdi. Polis lojmanlarının yeniden yapılacağını belirten Hülagü, “ Büyükşehir Belediyemiz ve TOKİ ortak bir çalışma yaparak polis lojmanlarını yeniden yapacak. Bu konuda sıkıntı yok. Çalışmalar başladı. Polis okulu ve polis lojmanları bölgenin il emniyet müdürlüğünün taşınması ile kaybettiği canlılığın daha büyüğünü kazacak” dedi.

DERİNCE’YE DEĞER KATACAK

Polis okulu ve polis lojmanları ile ilgili bilgi veren AK Parti Milletvekili Sadettin Hülagü, “Polis okulu İstanbul, Bilecik, Eskişehir, Balıkesir, Kayseri, Erzurum gibi bazı illerde var. Ancak Batı Karadeniz bölgesi olarak adlandırılan bu bölgede yok. Bu bölgede de Kocaeli’de yapılacak. Derince’de inşa edilecek okulumuz gerçekten Derince’ye büyük değer katacaktır. Bu konuda hiç endişemiz yok. Derince’nin kalkınması için büyük bir adım” dedi.

DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Uzun yıllar hizmet veren Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yıpranmış binaları yerine iki adet yeni bina inşa edilecek.

ESKİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Derince’deki eski Emniyet Müdürlüğü binası da lojmanlarla birlikte yıkılarak polis okulu için aynı alanda yeni bina yapılacak.

GAZETEYE ZİYARET

AK Parti Milletvekili Sadettin Hülagü ve Veysel Tipioğlu, Adem Turgut ve Cemalettin Öztürk’e Derince’de merak edilen inşa süreçlerinin detaylarını anlattı.

KONULARIN TAKİPÇİSİYİZ

AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, polis okulunun yanı sıra il genelinde sağlık atılımlarının takipçisi olduklarını kaydetti.

KATACAĞI DEĞERİ ANLATTI

AK Parti Milletvekili Veysel Tipioğlu, bu iki projenin Derince’ye ve Kocaeli’ye katacağı değerleri aktardı.