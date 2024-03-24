42 Evler tren istasyonu açılmalı

Devlet Demiryolları tarafından inşası tamamlanan 42 Evler tren istasyonunun neden açılmadığını soran vatandaşlar, “Bölge halkının yoğun talebi üzerine siyasilerin devreye girmesi ile birlikte 42 Evler istasyonu uzun süren inşaat sürecinin ardından tamamlandı. Tamamlandıktan sonra durağın açılmasını beklerken bu kez öylece bırakıldı. Devletin bu kadar para dökerek yaptığı istasyonun çürümeye bırakılması doğru değil. Bu durağın bir an önce hizmete açılmasını ve buradan geçen Ada Ekspresi’nden yararlanmak istiyoruz” dedi.