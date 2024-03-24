Muhtar adayının pankartını çakı ile yırttılar

Zaman kısaldıkça adaylar arasındaki rekabette kızışıyor. Özellikle mahalle muhtarlığı için yarışan muhtarlar arasında zaman zaman ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Kozluk Mahalle Muhtar Adayı Nurettin Tezel’in Deniz Taksi durağının yanında yolun korkuluklarına asılan pankartının, kimliği belirsiz bir kadın tarafından çakıyla yırtıldığı iddia edildi. Konu ile ilgili bilgi veren Tezel, “Geçtiğimiz akşam saatlerinde bir kadın pankartı çakı ile kesti, etrafına bakarak hemen oradan ayrıldı. Biz duruma bir anlam veremedik. Gerçekten kim olduğunu bilmediğimiz bu kadının pankartlarımızdan ne istediğini bilmiyoruz. Seçime günler kala bu tür olayların yaşanması gerçekten düşündürücü” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.