Yemekten kıl çıktı, parasını iade etmediler

Yemeklerin içinden kıl çıktığını, çalışanların hiçbir hijyen kuralına uymadığını iddia eden vatandaşın gazetemize gönderdiği şikayet şöyle:

“ İzmit Sanayi Sitesi’nde işim nedeniyle bulunuyordum. Acıktım ve yemek yemek için Alkan Yemek lokantasına gittim. Pilav üstü kavurma söyledim. Bunun karşılığında benden 210 TL para aldılar. Kavurmayı yemeğe başladım an yemeğin içinden bildiğiniz saç çıktı. Yetkilisini çağırdım benle dalga geçer gibi ‘Değiştirelim, pide ya da lahmacun yaptıralım’ dediler. O an yemekte insan kılı gördükten sonra zaten bende başka bir şey yiyecek iştah kalmadı. Paramı iade etmelerini istedim ama paramı vermediler. Yaşadığım olaydan sonra personellere baktım ne ellerinde eldiven ne başlarında bere var. Yetkililerden bu tür iş yerlerinin denetlenmesini ve gerekli hijyen kurullarına uymayanlara ağır yaptırımların uygulanmasını istiyoruz. İnsan sağlığı bu kadar ucuz olmamalı. Dışarda yemek yerken acaba nasıl yapmışlar demekten artık eve gidene kadar aç kalıyoruz.”