5 Süper Mushshak uçağı MSB envanterinde

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, 5 SMK uçağının 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine girmesi nedeniyle Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür'ün katılımıyla karşılama, kurban kesimi ve ilk uçuş faaliyeti düzenlendiği belirtildi.
Paylaşımda, 21 Mart'ta düzenlenen faaliyete ilişkin görüntülere de yer verildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.