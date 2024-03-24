Gültepe’de iftar başka oluyor

Çocuklar için de pamuk helva, patlamış mısır gibi ikramların da olduğu iftar renkli görüntülere sebep oldu. Dk9 Arama kurtarma ekibinin gösterisi ise heyecan dolu dakikalara yol açtı. Kültür merkezi binasının beşinci katından halatlarla aşağı iniş yapan kurtarma ekibi eğitmenleri binanın ortasına geldiğinde bayrak açarak hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Büyük Birlik Partisi Kocaeli il başkanı Kaan Şendil ve yönetim kurulu üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe başkanı Kemal Okur ve yönetim kurulu üyeleri, Alperen Ocakları Kocaeli il başkanı Fatih Acar, AK Parti İzmit İlçe yönetim kurulu üyesi Mesut Çelik, Meclis üyesi adayları Gökhan Aladağ ve Önder Karakaş Fatih Galyan ve Okan Karagöz, Gültepe mahalle muhtarı Yusuf Çevik, Fevziye Cami derneği başkanı ve Gültepeliler Platformu kurucu üyelerinden Recep Yıldız şehrimizdeki birçok sivil toplum örgütlerinin başkanları ve yönetim kurulu üyeleri iftarda yerini aldı.

ERSİN EMİROĞLU GÖNÜLLERE TAHT KURMAYA DEVAM EDİYOR

Eski İzmit Kaymakamı şu anda Sakarya Vali Yardımcısı olarak görev yapan ben İzmitliyim Kocaeliliyim diye her yerde sevgisini dile getiren Ersin Emiroğlu iftarın onur konuğuydu. Tüm katılımcılara günün anısına plaket takdim edildi. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapmak üzere Gültepe platform başkanı Taner Sinan Çakır sahneye çıktı.

Çakır, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bu yıl 14. sünün düzenlediğimiz büyük mahalle iftarını hepinize hoşgeldiniz. Tüm Kocaeli’de örnek olarak nitelendirilen ve bu yıl on dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz imece usulü yani tüm giderlerinin mahalle halkalı tarafından ortaklaşa karşılanarak hazırlanan iftarın bereketi bambaşka . Tabii sadece Gültepe değil gönlü Gültepe de atan Gültepe’nin dışında oturan bir sürü gizli kahramanlarımız da bu iftarın tüm giderlerine ortak oldu onlara da sonsuz teşekkür ediyorum. Artık gelenek haline getirdiğimiz iftar iftarımızın ardından mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerine yardımlarımız devam ediyor. Bu Ramazan bir farklılık olsun istedik aynı zamanda Afrika’da mahallemiz adına bir su kuyusu, ve iğne mahallemiz adına Gazze‘deki zülüm altındaki Müslüman kardeşlerimize Ramazan ayı bitmeden yardımlarımızı ulaştırmayı planlıyoruz.Bizim Soframız geniş bizim gönlümüz geniş soframıza misafir olan şeref veren tüm dostlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum Allah birlik beraberlik ve daim içinde nice ramazanlarda bir arada oruç açmayı bizlere nasip eylesin. “

Ardından mahallenin sevilen genci Sercan eker iftar duasını yaptırdı. Ezanın okunması ile birlikte Oruçlar hep birlikte açıldı.

Kaynak: Haber Merkezi