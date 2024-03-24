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Kocaeli'de Türkiye'nin ilk TOSFED onaylı drift pisti açıldı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) onaylı ilk drift pistinin açılışı kapsamında "Battle Drift Festivali" düzenlendi.

Kocaeli'de Türkiye'nin ilk TOSFED onaylı drift pisti açıldı mask
Kocaeli'de Türkiye'nin ilk TOSFED onaylı drift pisti açıldı
Kocaeli'de Türkiye'nin ilk TOSFED onaylı drift pisti açıldı
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Balçık Mahallesi Eski İstanbul Yolu üzerindeki arazide yapımı tamamlanan pistin açılışı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün katılımıyla yapıldı. Profesyonel drift pilotları Ömer Mert Örs, Ali Aysan, Özge Kılcı, Hande Tancar, Muhammet Başer, Harun Karabulut, İlkerhan Aydoğuş, Halil Gökoğlu, Süleyman Zorlu ve Bora Bağ, pistte plastik direkler arasında gösteri yaparak izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Zinnur Büyükgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pistin bölgeye hayırlı olmasını temenni ederek, gençlerin sokaklar yerine pistlerde eğlenmesi gerektiğini söyledi.

Gebze'de spor alanında yatırımlara devam edeceklerini belirten Büyükgöz, "İnşallah bundan sonra Gebze'de hayatın her alanını sporlarla barışık hale getirmek için yatırımlarımızı devam ettireceğiz. Tesisin Gebze'ye hayırlı olmasını diliyorum. Sporcularımıza en güzel şekilde hizmet vereceğinden şüphemiz yok." diye konuştu.

Pist sahibi Fahim Reza Keykhosravi, Türkiye'de drift üzerine pistlerin olmadığını, bu sebeple Gebze bölgesine etkinliklerin yapılabilmesi ve gençlerin eğlenebilmesi için pist yaptıklarını anlattı.

Keykhosravi, 5 bin seyircinin katılımıyla heyecanlı bir günü geride bıraktıklarını dile getirerek, "7 yıl oldu Türkiye'ye geldim. İran'da da şahsi pistim var. Türkiye'de pist yok, otopark gibi yerlerde yarışıyorlar." ifadesini kullandı.

Fahim Motorsport Arena Organizasyon Müdürü Neslihan Yaşar ise Türkiye'nin ilk TOSFED onaylı drift pistinde olduklarına değinerek, aralarında kadınların da bulunduğu 15 pilotun etkinliğe katıldığını kaydetti.

Drift pilotu Özge Kılcı 5 yıldır profesyonel yarıştığını, müsabaka günlerinde ilk defa direksiyon başına geçiyormuş gibi heyecan duyduğunu dile getirdi.

Pilotlardan Ömer Mert Örs, Bora Bağ, İlkerhan Aydoğuş ve Özge Kılcı, açılış kapsamında düzenlenen "Battle Drift Festivali"nde ilk dört sırada yer aldı.

Kocaeli'de Türkiye'nin ilk TOSFED onaylı drift pisti açıldı
Kocaeli'de Türkiye'nin ilk TOSFED onaylı drift pisti açıldı
Kocaeli'de Türkiye'nin ilk TOSFED onaylı drift pisti açıldı
Kocaeli'de Türkiye'nin ilk TOSFED onaylı drift pisti açıldı
Kocaeli'de Türkiye'nin ilk TOSFED onaylı drift pisti açıldı
Kocaeli'de Türkiye'nin ilk TOSFED onaylı drift pisti açıldı
Kocaeli'de Türkiye'nin ilk TOSFED onaylı drift pisti açıldı
Kocaeli'de Türkiye'nin ilk TOSFED onaylı drift pisti açıldı
Kocaeli'de Türkiye'nin ilk TOSFED onaylı drift pisti açıldı
Kocaeli'de Türkiye'nin ilk TOSFED onaylı drift pisti açıldı
Kocaeli'de Türkiye'nin ilk TOSFED onaylı drift pisti açıldı

Kaynak: AA

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24 Mar 2024 - 22:32 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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