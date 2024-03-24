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24 Mar 2024 - 22:41- Siyaset G:

Sadettin Hülagü: Derince Eğitim 650 yataklı hastane olacak

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 AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, “Derince Eğitim ve Araştırma 650 yataklı hastane olacak” dedi. Ayrıca sokak köpeği sorununa değinen Hülagü: "Sokak köpekleri ile ilgili sorun bir günde çözülecek sorun değildir. Bugün başlasanız en az 2 yıl zaman gerekecektir. "dedi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Sadettin Hülagü: Derince Eğitim 650 yataklı hastane olacak mask
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Şehir Hastanesi’nin açılması sırasında çok fazla tartışmanın yaşandığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi için  AK Parti Milletvekili Sadettin Hülagü son gelişmeleri anlattı. Şehir Hastanesi’nin açılması ile birlikte birçok doktorun bu hastaneye gittiğini belirten Hülagü, “Şehir Hastanesi’ne giden yaklaşık 30 doktorumuz Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geri döndü. Şu anda tüm sağlık hizmetleri Derince’de veriliyor. Ancak binaları sağlam değil. Biz ilk olarak bir binasını yıkıp 400 yataklı bir hastane, ardından ikinci binasını yıkarak 250 yataklı bir bina haline getireceğiz. Toplamda 650 yataklı bir araştırma hastanesi olacak. Bu hizmetler de Sağlık Bakanlığımız yatırım programına alındı. En kısa zamanda çalışmaları başlayacak. Biz bu konunu takipçisiyiz” dedi.

KÖPEK SORUNUNU BİR GÜNDE ÇÖZERİM DİYEN YALAN SÖYLER

Kocaeli ve Türkiye genelinde en büyük sorunlarından biri olan sokak köpekleri sorunu ile ilgili de konuşan AK Parti Milletvekili Sadettin Hülagü, “Sokak köpekleri ile ilgili sorun bir günde çözülecek sorun değildir. Bugün başlasanız en az 2 yıl zaman gerekecektir. Bu hayvanları itlaf edemeyiz, onların canına zarar veremeyiz. Bu nedenle güzel yaşam alanlarına sahip barınaklar oluşturup bu barınaklarda kısırlaştırmalıyız ve buralardan sahiplendirmeyiz. Aksi halde bu sorunun çözümü mümkün olmaz. Eğer bir kişi çıkar ben bu sorunu bir günde çözerim derse yalan söyler. Bu uzun vadeli bir çalışmadır ve bu çalışma hayvanlara zarar verilmeden yapılmalıdır” ifadelerini kullandı. 

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24 Mar 2024 - 22:41 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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