Gültepelilerden Büyükakın’a teşekkür

Gültepe Mahallesi’nin en büyük sorunu olan altyapı sorununun çözümü noktasında atılan adımdan duydukları memnuniyeti diye getiren Çevik, “Gültepe Mahallesi Yaman Sokak’ta gerçekten altyapı ile ilgili ciddi sıkıntılar vardı. Belediyemize ilettik ve hemen ilgilendiler. Şu anda çalışmalar başladı. Yağmur suyu hattı ve kanalizasyon hatları yenileniyor. Bu çalışma için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ekibine mahalle sakinleri adına çok teşekkür ediyorum.