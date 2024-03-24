“KOÜ Hastanesi’nde tedavi çok güzel ama otelcilik hizmeti sıkıntılı”

Hastanede ameliyat ücreti olarak 47 bin lira ödediklerini belirten hasta yakını, “Verdiğimiz para ile ilgili hiçbir sorun yok. Sağlık çalışanları gerçekten büyük bir fedakarlıkla ilgilendiler. Ameliyatı yapan profesörden, hasta bakıcısına kadar çok iyi ilgilendiler. Bunun için teşekkür ederiz. Ama hastanenin otelcilik hizmeti gerçekten çok kötü. Yataklar çok eski, refakatçı koltukları artık berbat durumda. Bunların hepsinin değişmesi gerekiyor. Ayrıca yemekler de çok kötüydü, bu konuda üniversite yönetiminin bir adım atmasını bekliyoruz. Gerçekten verilen kaliteli sağlık hizmetinin yanında kaliteli bir otelcilik hizmeti ile çok daha iyi noktalarda olunabilir” dedi.