Kocaeli’de 6 ilçede elektrikler kesilecek (25 Mart Kocaeli Elektrik Kesintisi)

Kocaeli 25 Mart Pazartesi günü SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Kartepe, Kandıra, Karamürsel, Derince, Körfez, Çayırova’da elektrik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintisi yaşanacak yerler şu şekilde:
|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|58364
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE
|AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKİF SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ALİM SK., ARPAÇAY SK., AŞIK SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BALKAYA SK., BALLICA, BALLICA SK., BASAKÇI, BAŞAKÇI SK., BESIK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BİHTER SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEMRE SK., CEREN SK., CEVİZ SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇIRACI SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DURU SK., DUT SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELİT SK., EMRAH, EMRAH SK., ENERJİ SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., ERASLAN SK., EREN, EREN SK., FETIH, FETİH SK., GAZI, GAZI CD., GAZİ CD., GENÇLİK SK., GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÖZDE SK., GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLDESTE SK., GÜLLÜ SK., GÜLPINAR SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜRCAN SK., GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAREM SK., HAVAİ SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HİPODROM CD., HÜNER SK., ISTIKBAL SK., IZMIT., İDEAL SK., İLKBAHAR SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., İSTİKBAL SK., KAHRAMANLAR CD., KAMAN SK., KANARYA, KANARYA SK., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT SK, KAVAKLI SK., KESER CD., KETEN, KETEN SK., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KORAY, KORAY SK., KORLU SK., KOVAN, KULELI, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MARTI SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MELEK, MELEK SK., MELİHA, MELTEM SK., MEVSİM SK., MINE, MİNE SK., MUALLİM SK., MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAME SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ CD., NESİL SK., NEŞELİK SK., NIDA, NİDA SK., OYA SK., ÖNDER, ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., ÖZVEREN SK., PİYADE SK., PLATIN, PLATİN SK., PUMA SK., RAHMİ SK., SAKIN, SAKİN SK., SAMANYOLU SK., SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SERÇE SK., SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR SK., SOLMAZ SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE CD., SÜMBÜLE, TABİAT SK., TAÇ SK., TARAKLI SK., TAŞKIN SK., TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., TURNA, TURNA SK., UYGAR, UYGAR SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD., YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM, YURDUM SK., ZERDA SK., ZÜMRÜT SK.
|25.03.2024
|09:00
|17:00
|58367
|KOCAELİ
|KANDIRA
|GONCAAYDIN, KOCAKAYMAS, TOPLUCA
|BERİL SK., BESTE SK., GONCAAYDIN KÖYÜ YOLU SK, HÜRRIYET., HÜRRİYET CD., HÜRRİYET. CD., IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KOCAKAYMAS BERIL, KOCAKAYMAS BESTE, PAPATYA SK., SALTIKLAR MEVKII, SALTIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, ÜTÜK GÖLETİ YOLU SK
|25.03.2024
|09:00
|17:00
|58402
|KOCAELİ
|KANDIRA
|ÖZBEY, PINARDÜZÜ
|AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKII KÜME EVLER
|25.03.2024
|09:00
|17:00
|58412
|KOCAELİ
|KANDIRA
|DURAKLI
|DURAKLI MERKEZ MEVKİİ
|25.03.2024
|09:00
|17:00
|58413
|KOCAELİ
|KARTEPE
|KULLAR TEPECİK, MEHMETAĞA, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE
|AKÇAKOCA SK., BEYAZ GÜL, ÇINARCIK SK., ÇUHANE CD., DOGANTEPE, DOĞANTEPE CD., ENGIN, İZMİT.. CD., KARAMÜRSEL, ÖZDEMİR SK., SELMAN SK., ŞAHİNLER SK., TIKTIK MEVKİİ SK.
|25.03.2024
|09:00
|17:00
|58414
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY
|3236, ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BORA SK., BOYAOVA SK., BULUT SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DALGA SK., DAR, DAROVA SK., DEFNE CD., DEMİR SK., ESEN YALI SK., GÖKÇE SK., GÜMÜŞ SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., IHLAMUR SK., ISPARI, İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., KADİFE SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL CD., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MURATÇIKLI SK., MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., SARDALYA SK., SARI ŞABAN CD., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., YONCA, YONCA SK.
|25.03.2024
|09:00
|17:00
|58433
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|AKÇAT, AKÇAT AKÇAT
|AKÇA SK., ÇINARLAR SK., DANISMENT, DANIŞMENT SK., DİBEKÖNÜ SK., ELMALIK SK., GAMZE SK., GÜRSES SK., HACI EYÜP SK., INKILAP, İDRİS TEMİZ SK., İNKILAP CD., KADI SK., KOCABAĞLAR SK., MOLLA MUSTAFA SK., NUMAN SK., OGUZ, ÖMER USTA SK., SARI OTLUK SK., SU DERESİ SK., ŞEHİT HAKAN KURT SK., ŞEYH ŞAMİL CD., YILMAZ SK., YOKSUL SK., YUSUF BAĞLARI SK.
|25.03.2024
|14:00
|17:00
|58435
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|ULASLI, ULAŞLI
|1036 SK., 1116. SK., 1122. SK., 1123. SK., 1140., 1145., 1145. SK., AKÇAKOCA CD., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAĞLAR CD.
|25.03.2024
|09:30
|17:30
|58436
|KOCAELİ
|KARAMÜRSEL
|SEMETLER
|SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|25.03.2024
|10:00
|12:00
|58458
|KOCAELİ
|DERİNCE
|SIRRIPAŞA
|ABDİOĞLU SK., AKKUŞ SK., BAHTİYAR SK., ÇİLE SK., DEĞİRMENCİLER SK., DILAVER DENIZ, DİLAVER DENİZ SK., HAKANBEY SK., İSFENDİYAR SK., ÖGRETMENLER, ÖĞRETMENLER CD., SEFER SK., SIRMALI SK., UNCU SK., UZUNOGLU, UZUNOĞLU SK., YEL SK.
|25.03.2024
|09:00
|17:00
|58463
|KOCAELİ
|KANDIRA
|DÖNGELLI, DÖNGELLİ, FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ
|BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKII, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜKÜRLER MEVKII, SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER
|25.03.2024
|09:00
|17:00
|58468
|KOCAELİ
|DERİNCE
|ÇINARLI
|KARABEY ALANI KÜME EVLER, TOYLAR KÖY YOLU SK
|25.03.2024
|09:00
|17:00
|58473
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ACISU
|STAD SK., ŞEHİT TEVFİK BIÇAKÇI SK.
|25.03.2024
|09:00
|17:00
|58474
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ACISU, FATİH, SARIMEŞE
|DİCLE CD., GÜRGENLİK SK., HAMİT SK., KORU CD., KOZAKLI SK., MANOLYA SİTESİ SK, OTOBAN, OVALI SK., ÖYKÜ SK., SAPANCA YOLU CD., SARRAF SK., ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SK, YILDIZELİ SK., YİĞİTHAN SK.
|25.03.2024
|09:00
|10:00
|58475
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ACISU, SARIMEŞE
|ALTINAY SK., ESKİ OKUL SK., EYÜP CD., İZMİT- İSTANBUL OTOBAN CD., NATO CD., OTOBAN CD., ÖZDEŞ SK., SAPANCA YOLU, TEPETARLA CD., TUĞCULAR SK.
|25.03.2024
|16:00
|17:00
|58494
|KOCAELİ
|KARTEPE
|BALABAN, NUSRETİYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE
|ABBAS, ABBAS SK., ARAPOĞLU SK., ARTVIN, AYDINLIK, AYDINLIK SK., BAHÇELİEVLER SK., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇAYKARA SK., DEMİRCİLER SK., DERELI, DERELİ SK., DIZDAROGLU, DOĞANER SK., FAHRİ SK., FERHAT AĞA SK., GÜLBAHÇE, GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., İFTİHAR SK, İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, KADER SK, KARAKADILAR CD., KARALI SK., KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KIVRAK SK., MEMİŞLER SK., MESUDIYE, MESUDIYE CD., MEŞRUTİYET SK., NUSRETİYE İZMİT CD., ÖMERAĞA SK., ÖMERLİ SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, TAŞLI TARLA SK., TEPELİ SK, TOPKAPI, TUROĞLU SK, YAKIN SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK.
|25.03.2024
|09:00
|17:00
|58499
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ŞİRİNSULHİYE
|DOGUS, DOĞUŞ CD., MESCİT SK., UZUN YOL SK., YENİ SK.
|25.03.2024
|09:00
|17:00
|58513
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ
|ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER
|25.03.2024
|09:00
|17:00
|58573
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|EMEK
|62/1. SK., 64., 64. SK., 84. SK.
|25.03.2024
|09:00
|12:00
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