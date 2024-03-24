Makine Mühendisleri Odası’nda saat 16.00’da gerçekleştirilecek basın toplantısına Kocaeli’ye hizmet etmek isteyen tüm siyasiler davet edildi.
Çevre beklentilerini açıklayacaklar
Kocaeli Çevre Platformu, yerel seçimden önce Kocaeli’ye dair çevre ile ilgili beklentilerini paylaşacakları basın toplantısını bugün yapacak.
24 Mar 2024 - 23:31 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma Yazdır
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ŞOFÖRLER ARANIYOR
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.