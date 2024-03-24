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Otobüs biletlerinde bayram tarifesi

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Seçimlerin hemen arkasına gelen Ramazan bayramı tatilinin 9 olarak açıklanmasının ardından şehirlerarası otobüs firmalarında da hareketlilik yaşandı. Yüksek talep otobüs fiyatlarına zam olarak yansımaya başladı.

Otobüs biletlerinde bayram tarifesi mask
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Tatil için kent dışına çıkacak vatandaşların şimdiden bilet alması ile talep patlaması yaşandı. Otobüs biletlerine  zam geliyor. Seçimin yaklaşması ve Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla otobüslerde yer bulmak zorlaşmaya başladı. Kış aylarında yolcu kapmak için indirimli satışlar yapan otobüs firmaları, normal fiyatlarına dönmekle kalmadı üstüne bir de zam yaptı. İndirim kampanyaları dahilinde 700 TL'den satılan bir biletin fiyatı bayram öncesinde 1400 TL'ye dayanacak.

Seçim nedeni ile oy kullanacakları illere giden ve bayram rezervasyonlarını yaptıran vatandaşlar nedeni ile otogarlarda yoğunluk artmaya başladı Her bayram öncesinde olduğu gibi, bu sene de otobüs biletlerine bayram tarifesi uygulanacak. Kış aylarında rekabet için indirim yapan otobüs firmaları, seçim ve bayramın çakışmasıyla ortaya çıkan hareketlenmeyi değerlendirerek otobüs bilet fiyatlarına yüzde 100'e varan oranlarda zam yapma hazırlığına girişti.

Tüm Otobüsçüler Federasyon Başkanı Mustafa Yıldırım ise, "Rekabet fiyatları yüzde 100 gibi gözüküyor ama öyle değil. İzmir'in normal fiyatı 850 TL, şu anda 650 TL uygulanıyor, bayramda 1050 TL'ye kadar çıkıyor." dedi.

Örneğin Trabzon biletlerinde Ulaştırma Bakanlığı'na bildirilen fiyatın 1100 TL olmasına karşın şuan 700 TL'ye bilet kesildiğini söyleyen Yıldırım, "Bayramda 1400 TL olarak uygulanacak. Dolayısıyla 300 TL zam yaptığınızda ne oluyor, yüzde 100'e denk geliyor. Kış aylarında firmalarımız rekabetten dolayı yüzde 30'a yakın bir indirim yapmışlardı" diye fiyatlardaki değişimi açıkladı.

Kaynak: showhaber

# HER, seçim, Ramazan

24 Mar 2024 - 23:38 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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