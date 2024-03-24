Kayserispor Başkanının çarptığı kazada ağır yaralanan mobilet sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın kullandığı 38 AKA 095 plakalı cip ile mobilet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan mobilet sürücüsü İ.M.’yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. İ.M., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.