Depremzedeler için büyük emek vermişti şimdi kendi mahallesi için çalışmak istiyor

BAŞ AZALIK GÖREVİNİ YAPIYOR
Gölcük İhsaniye Çiftlik Mahalle Muhtarı Hüseyin Girgin, 31 Mart seçiminde aday olmayacağını açıkladı. Girgin’in aday olmayacağını açıklamasının ardından bu göreve mevcut Baş Azası Nedim Şahin talip oldu. 1968 Çiftlik Mahallesi doğumlu olan Nedim Şahin, eğitim hayatını da Gölcük’te tamamladı. Farklı sektörlerde görev alan Şahin, edindiği bilgi ve birikimini Çiftlik Mahallesi için harcamak istiyor.
DEPREM BÖLGESİNE YARDIMA KOŞTU
Nedim Şahin, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Enerji Müdürlüğü koordinatörlüğünde bölgeye 2 kez gitti. İlk gidişinde 12 gün, ikinci gidişinde 10 gün deprem bölgesi Hatay’da kalan Şahin, bu süre zarfında 400 çadır ve 400 de konteynere enerji bağlantısı yaptı. Zor durumda olan vatandaşlara yardıma koşan Nedim Şahin, kendi mahallesine emek harcamak için komşularının desteğini bekliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.