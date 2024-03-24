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Depremzedeler için büyük emek vermişti şimdi kendi mahallesi için çalışmak istiyor

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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gönüllü olarak bölgeye giderek 1000’e yakın çadır ve konteynere enerji bağlayan Nedim Şahin, yaşadığı Gölcük İhsaniye Çiftlik Mahallesi’ne muhtar adayı oldu. Şahin, komşularına hizmet etmek için destek istiyor.

Depremzedeler için büyük emek vermişti şimdi kendi mahallesi için çalışmak istiyor mask
Depremzedeler için büyük emek vermişti şimdi kendi mahallesi için çalışmak istiyor
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BAŞ AZALIK GÖREVİNİ YAPIYOR

Gölcük İhsaniye Çiftlik Mahalle Muhtarı Hüseyin Girgin, 31 Mart seçiminde aday olmayacağını açıkladı. Girgin’in aday olmayacağını açıklamasının ardından bu göreve mevcut Baş Azası Nedim Şahin talip oldu. 1968 Çiftlik Mahallesi doğumlu olan Nedim Şahin, eğitim hayatını da Gölcük’te tamamladı. Farklı sektörlerde görev alan Şahin, edindiği bilgi ve birikimini Çiftlik Mahallesi için harcamak istiyor.

DEPREM BÖLGESİNE YARDIMA KOŞTU

Nedim Şahin, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Enerji Müdürlüğü koordinatörlüğünde bölgeye 2 kez gitti. İlk gidişinde 12 gün, ikinci gidişinde 10 gün deprem bölgesi Hatay’da kalan Şahin, bu süre zarfında 400 çadır ve 400 de konteynere enerji bağlantısı yaptı. Zor durumda olan vatandaşlara yardıma koşan Nedim Şahin, kendi mahallesine emek harcamak için komşularının desteğini bekliyor.

Depremzedeler için büyük emek vermişti şimdi kendi mahallesi için çalışmak istiyor

 

# Büyükşehir, Kocaeli, Gölcük

24 Mar 2024 - 23:47 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

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