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25 Mar 2024 - 01:55- Türkiye G:

“Cumhurbaşkanını eleştirdikleri için polis tarafından darp edildi” iddiasına yalanlama!

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Adana’da iki genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdikleri için polis tarafından darp edildi” iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

“Cumhurbaşkanını eleştirdikleri için polis tarafından darp edildi” iddiasına yalanlama! mask
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Adana’da iki genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdikleri için polis tarafından darp edildi” iddiasına yönelik açıklama yaptı.

SUÇ KAYDI BULUNDU

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklama şöyle:

"Terör örgütü PKK'nın propaganda hesaplarından paylaşılan, “Adana’da iki genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdikleri için polis tarafından darp edildi” iddiası doğru değildir. Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Çakmak Caddesi üzerinde 23 Mart 2024 günü devriye ekipleri tarafından plakasız bir motosiklet durdurulmuştur. Motosikletin sürücüsü olan ve kasten yaralama suçundan iki kaydı bulunan 2006 doğumlu T.A.B. isimli şahsın ehliyetsiz olduğu tespit edilmiştir.

POLİSE MUKAVEMET GÖSTERDİ

Bunun üzerine trafik ekibi tarafından şahsa cezai işlem uygulandıktan sonra bahse konu şahıs, elinde bulunan elektrikli testereyi göstererek görevli memuru tehdit etmiş, küfür ve hakarette bulunarak polise mukavemet göstermiştir. Polise mukavemette bulunan şahıs, gözaltına alınmış ve Emniyet birimlerince tahkikata başlanmıştır. Bahse konusu olayın, iddia edilenin aksine Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’la herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır."

Kaynak: TGRT

# polis, emniyet, recep tayyip erdoğan

25 Mar 2024 - 01:55 - Türkiye --- Okunma

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