Emeklinin yeni promosyon başvurusu başlıyor! Hangi banka ne kadar verecek?

Milyonlarca emeklinin beklediği promosyon başvuruları başlıyor. Kamu bankaları emeklinin promosyonu için süreci yarın başlatıyor.

Emeklinin yeni banka promosyonları için başvurular Pazartesi alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın verdiği bilgiye göre, yeni promosyonlar 28 Mart Perşembe günü hesaplara yatırılacak.

PROMOSYON BAŞVURUSU ALINACAK, ÖDEMELER HEMEN YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacaklar. 28 Mart itibarıyla da inşallah süreci tamamlanan emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak." demişti.

Sosyal Güvenlik Kurumunun emekli aylıkları için ödemeleri bankalar aracılığıyla yaptığını anımsatan Işıkhan, "Emeklilerimiz için getirdiğimiz önemli yeniliklerden bir tanesi de 2017'de uygulamaya başladığımız banka promosyonlarıydı. Promosyon düzenlememizle emeklilerimizin belli sürede gelir elde etmelerini sağladık." ifadelerini kullandı.

“DİĞER BANKALARDA DA GÜNCELLEME İÇİN BAŞVURU ALACAK”

Bakan Vedat Işıkhan, 2024'ün "Emekliler Yılı" ilan edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumumuzun yürüttüğü çalışmayla ilgili, kamu bankalarımızda emekli aylığı promosyon ödemelerini yaklaşık 2 katına çıkararak, aylık miktarına göre 8 bin ile 12 bin lira arasında olacak şekilde yükselttik. Cumhurbaşkanımız bunu Kayseri mitinginde kamuoyuyla ve emeklilerimizle paylaşmıştı. Kamu bankalarımız pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacaklar. 28 Mart itibarıyla da inşallah süreci tamamlanan emeklilerimizin promosyonları da hesaplarına yatmış olacak. Diğer bankalarla da promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu gelişmeleri takip ediyoruz, belirlendiğinde ve sonuca vardığında emeklilerimizle paylaşacağız."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖDEME MİKTARINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamu bankalarının aylığa göre emekli promosyonunu 8 bin ila 12 bin liraya yükselteceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarında emekli maaşı alanlara verilen banka promosyonlarında güncelleme yapıldığını emekliye müjde diye duyurarak “Kamu bankaları aylığa göre 8-12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum” demişti.

CEVDET YILMAZ’DAN ÖZEL BANKALARA PROMOSYON ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamu bankalarının emeklilere yönelik başlattığı promosyon kampanyasına özel bankaların da katılması için çağrı yaptı. Yılmaz, "Müşteri kaybetmek istemeyecek olanlar yapacaktır. Daha fazla verip kazansın, rekabet oluşsun" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Yılmaz, "Bütçemizi sonuna kadar zorlayarak emeklimizin, çalışanlarımızın yanında olduk, yanlarında olmaya da devam edeceğiz. Bizim partimizin adı Adalet ve Kalkınma Partisi, yani bir taraftan büyüyeceğiz, bir taraftan da büyümenin nimetlerini toplumun geneline yayacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın, gücümüzü bu yönde sonuna kadar sarf edeceğiz. Promosyonla ilgili son açıklanan rakamlar 8 ila 12 bin. Emeklinin maaşına göre değişecek diye düşünüyorum. Kamu bankalarımız bu süreci başlatıyorlar ama şöyle düşünmek gerekir, bir çağrı yapalım. Özel bankalar da yapsın ama çağrının da ötesinde müşteri kaybetmek istemeyecek olan bankalar bunu zaten yapacaklardır. Daha fazla verip kazansın, bir rekabet de oluşsun. Onlar da yapacaklardır diye düşünüyorum. Emeklilerimize hayırlı olsun. Keşke daha fazlasını gerçekten yapabilsek. Belli emekli kesimlerinin yaşadığı sorunların elbette farkındayız. İnşallah önümüzdeki süreçlerde ekonomimizi büyüttükçe, bütçemizdeki imkanları oluşturdukça emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

EMEKLİ PROMOSYON GÜNCELLEMESİ YAPILACAK

Emekli promosyon güncellemesi, banka şubeleri aracılığı ile yapılıyor. Emekliler veya hak sahipleri maaş ödemesini almak istediği banka şubelerine gidip başvurularını tamamlayabilecek. Kamu bankalarının haricindeki özel bankaların da farklı promosyon kampanyaları bulunuyor.

YENİ PROMOSYON TUTARI 15 BİN TL'YE ULAŞTI

Emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte, 2024 mart ayında ING Türkiye promosyon tutarını 15 bin TL'ye güncelledi. Bu doğrultuda ING Türkiye'ye emekli maaşını taşıyan emekliler 15 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Bankaların promosyon ödemeleri 3.500 TL’den başlayıp 15.000 TL’ye kadar çıkıyor. Bankaların son açıkladığı emekli maaşı promosyonları ise şöyle:

İŞ BANKASI

1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan emeklilere 7.500 TL' ye varan nakit promosyon veriliyor.

DENİZBANK

Emekli aylığını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, 8.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan emekli promosyonu veriyor.

GARANTİ BBVA

Maaşını 31 Mart tarihine kadar Garanti Bankası’na taşıyanlara 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL’lik harcamaya 1.000 TL bonus veriliyor. Toplamda 8500 TL’ye varan hoş geldin paketi bulunuyor.

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 10.000 TL’ye varan promosyona ek 2.500 TL chip- para ile birlikte Toplamda 12.500 TL ödül fırsatı veriliyor.

ING

10 Ocak 2024 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında kampanyaya katılan emeklilere koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon, otomatik fatura talimatına 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyon fırsatı sunuluyor. Böylelikle emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor.

YAPI KREDİ

Maaşını 31 Mart 2024 tarihine kadar Yapı Kredi’ye taşıyanlara toplamda 12.500 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

Kaynak: TGRT