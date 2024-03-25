TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki sürücü öldü, bir kişi de ağır yaralandı

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa yol ayrımında seyir halindeki sürücü Halil İbrahim Akbalık'ın (24) kullandığı 34 GLA 783 plakalı otomobil, önce aynı yönde seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 41 AET 305 plakalı otomobile, ardından bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi
Bariyerlere çarpan otomobildeki sürücü Akbalık ile aynı araçta bulunan Orhan Sarıkaya ağır yaralandı.
Otomobil içerisine giren bariyerlerin arasında sıkışan Akbalık ve Sarıkaya itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırılırdı.
Sürücü Akbalık, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobile saplanan bariyerleri çıkarmak için itfaiye ve karayolları ekipleri yaklaşık 2 saat çalışma yaptı.
Kaza nedeniyle TEM otoyolunda bir süre araç yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.