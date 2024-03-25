Kumar masasında 4 bin 400 lirayla yakalandılar, 45 bin lira ceza yediler

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartepe’de kumar oynayanlara yönelik operasyon düzenledi. C.M. tarafından işletilen ruhsatsız iş yerinde tombala oynandığı belirlendi. Masada bulunan 4 bin 400 liraya ve tombala kartlarına el konuldu. Tombala oynayan 7 kişiye toplam 44 bin 975 lira ceza kesildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
41KS41 - Millettin eglencesıne cokcegınıze gıdın metcılerı ya kalayn
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.