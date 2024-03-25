Muğla'da korkutan deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Muğla'da merkez üssü Köyceğiz ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 05.04'teki depremin derinliği 7,09 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre maddi hasar oluşmadı.

Kaynak: Haber Merkezi