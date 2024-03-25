Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Mart 2024 dolar kuru fiyatları)

Merkez Bankası'nın sürpriz 500 baz puanlık faiz artışının kurlar üzerindeki etkisi sürüyor.
Güne yatay seyirle başlayan dolar/TL 32,14'ten işlem görüyor. Euro/TL ise 34,85 seviyesinde.
Dolar ve euro fiyatları, yerel seçim öncesi artan taleple birlikte yükselişini sürdürüyordu.
Faiz kararının ardından Dolar/TL, 32,42 civarından hızlı düşüş yaşamış ve 32 liranın altını test etmişti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.