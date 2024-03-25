İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Halil Koca (66) yönetimindeki otomobil, Gaziantep-Nurdağı karayolunun 7. kilometresinde, karşı yönden gelen Uğur Arslan (44) idaresindeki otomobille çarpıştı.
2 KİŞİ KAZA YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
AA'nın haberine göre; kazada, sürücü Arslan ve araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Aslan olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
YARALANAN 5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Araçlarda yolcu olarak bulunan yaralılardan Fatma Koca, Esra Koca ve Ramazan Tosun ile kimliği belirlenemeyen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.