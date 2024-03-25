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Gazze'ye gece boyunca yoğun saldırı

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İsrail gece saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki farklı bölgeleri hedef aldı. Vurulan yerler arasında Şifa Hastanesi çevresi de vardı. Yoğun saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda da yaralı var.

Gazze'ye gece boyunca yoğun saldırı mask
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İsrail'in, Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi çevresine ve farklı bölgelere düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu onlarca Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail, Şifa Hastanesi çevresi ve Deyr el-Belah, Kuveyt Kavşağı, Refah şehri ve Han Yunus'un doğu bölgeleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini gece saatlerinde hedef aldı.

İsrail'in askeri araçları ve tanklarının yoğun ateşi eşliğinde topçu ateşi ve savaş uçaklarının saldırılarıyla Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi çevresini hedef alması sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

HASTANEYİ BOŞALTIN UYARISI

İsrail güçleri, hoparlör aracılığıyla Filistinlilerden Şifa Hastanesi'ni derhal boşaltmalarını talep etti.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah şehrinde de Selman ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında Selman ailesinden 18 kişi hayatını kaybetti.

Deyr el-Belah'ın El-Hikir bölgesinde Ebu Amra ailesinin evine düzenlenen saldırıda da çok sayıda kişi yaralandı.

İNSANİ YARDIMLAR DA HEDEF ALINDI

İsrail güçleri, Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım dağıtımını sağlayan komiteleri de hedef aldı.

İsrail savaş uçaklarının Refah kent merkezindeki Yebna Mülteci Kampı'nda Berhum ailesine ait bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Kuveyt Hastanesi'ndeki sağlık yetkilileri, İsrail'in kamptaki evleri bombalaması sonucu ölen ve yaralananların hastaneye getirildiğini belirtti.

İsrail'in Deyr el-Belah'ı bombalaması sonucunda ölü sayısı 10'a yükselirken, çok sayıda kişinin enkazda olduğu aktarıldı.

İsrail'in Refah kentinde dün sabahtan bu yana 5 evi hedef alması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27'den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

# kadın

25 Mar 2024 - 09:38 - Dünya --- Okunma

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