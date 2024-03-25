Gümüşhaneliler Derneği’nde iftar yapıldı

Ramazan ayının huzur içerisinde geçtiği Derince’de sivil toplum kuruluşları çeşitli iftar programları düzenliyor. Sırrıpaşa Mahallesi’nde faaliyetlerini sürdüren Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği’nin düzenlediği iftar programı da yoğun ilgi ile karşılandı. Dernek Başkanı Ünal Çelik ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve meclis üyeleri de katıldı. İftarda bir konuşma yapan Başkan Aygün, beş yıl boyunca derneklerle istişare halinde olduklarını belirterek tüm katılımcıların Ramazan ayını tebrik etti.

Kaynak: BÜLTEN