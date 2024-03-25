Emeklilerin promosyon başvuruları bugün başladı

Promosyon ödeme tutarlarında 2 kat artış sağlandı. Başvurular bugün başladı. Emeklilerin banka tercihlerinde promosyonun miktarı önemli rol oynuyor. Yapılacak ödeme, maaşlara göre belirleniyor. Bankalar emekliye promosyon için 3 yıl taahhüt istiyor. Ancak bu süre dolmadan da banka değiştirmek mümkün.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TERCİH YAPILABİLECEK

Başvuru için, promosyon tercihi yapılacak bankaya gitmek yeterli. Emekliler maaş tercihini e-devlet üzerinden de yapabiliyor. Özel bankalarla da promosyon tutarlarında güncelleme için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: TRT Haber