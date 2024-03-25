Emeklilerin promosyon başvuruları bugün başladı

Promosyon ödeme tutarlarında 2 kat artış sağlandı. Başvurular bugün başladı. Emeklilerin banka tercihlerinde promosyonun miktarı önemli rol oynuyor. Yapılacak ödeme, maaşlara göre belirleniyor. Bankalar emekliye promosyon için 3 yıl taahhüt istiyor. Ancak bu süre dolmadan da banka değiştirmek mümkün.
E-DEVLET ÜZERİNDEN TERCİH YAPILABİLECEK
Başvuru için, promosyon tercihi yapılacak bankaya gitmek yeterli. Emekliler maaş tercihini e-devlet üzerinden de yapabiliyor. Özel bankalarla da promosyon tutarlarında güncelleme için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: TRT Haber
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.