Moskova'daki terör saldırısı: 4 şüpheli tutuklandı

Konser salonuna 22 Mart akşamı terör saldırısı düzenledikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü, Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı.
"Organize bir grubun üyesi olarak ölümle sonuçlanan terör saldırısı gerçekleştirme" ile suçlanan şüpheliler, ayrı ayrı salonlarda hakim karşısına çıkarıldı.
Şüpheliler Tacikistan vatandaşları Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov'un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi.
Fayzov’un mahkeme salonuna doktor eşliğinde tekerlekli sandalyede getirilmesi ve diğer şüphelilerin yüzlerindeki şiş ve morluklar dikkati çekti.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.