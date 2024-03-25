Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında ölü sayısı 23'e yükseldi

Espirito Santo eyaletinden yetkililer, şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymalarında hayatını kaybedenlere ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, toprak kaymalarında ölü sayısının 23'e yükseldiği ve eyalette yaklaşık 5 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.
Espirito Santo eyaleti ile Rio de Janeiro kentinde toprak kaymalarından dün 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
Rio de Janeiro'da şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle "acil durum" ilan edilmiş, Petropolis kentinde ise bazı evlerin yıkıldığı ve 500 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtilmişti.
Meteoroloji servisi de yoğun yağışlar ve fırtınanın bir süre daha devam etmesinin beklendiğini açıklamıştı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.