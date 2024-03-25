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25 Mar 2024 - 10:02- Spor G:

Büyükşehir’den İzmit'e yeni futbol sahası

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Büyükşehir’in İzmit Sanayi Mahallesi Futbol Tesisi yapılması için düzenlediği ihaleye 6 firma teklif verdi

Büyükşehir’den İzmit'e yeni futbol sahası mask
Büyükşehir’den İzmit'e yeni futbol sahası
Büyükşehir’den İzmit'e yeni futbol sahası
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Sanayi Mahallesi Futbol Tesisi yapılması için ihale düzenledi. EKAP üzerinden yapılan ihaleye 6 firma teklif verdi. Sporun her alanına destek veren Büyükşehir, şehre yeni spor alanları kazandırıyor. Bu kapsamda İzmit Sanayi Mahallesi’nde 3.500 m2’lik alana futbol tesisi yapılacak. Futbol tesisi yer tesliminin ardından 100 günde tamamlanacak.

Verilen teklifler şöyle;

FİRMA                                                                   TEKLİF
RG Nakliye İnşaat                                             14.441.000 TL

GÇ Taahhüt İnşaat                                            15.812.000 TL

ATLASBK İnşaat                                               15.981.320 TL

Celal Doğan Gündoğuran İnşaat                      16.200.000 TL

Yeni Mutlu İnşaat                                               17.665.000 TL

AYTAŞ İmalat İnşaat                                        25.987.654 TL

Büyükşehir’den İzmit'e yeni futbol sahası
Büyükşehir’den İzmit'e yeni futbol sahası

Kaynak: Bülten

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25 Mar 2024 - 10:02 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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