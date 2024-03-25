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YKS 2. geç başvuruları başladı

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için 2. geç başvuru dönemi bugün itibarıyla erişime açıldı. YKS başvurularını kaçıran adaylar bugün ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden başvuruda bulunabilecek. İşte 2024 YKS 2. geç başvuru ekranı.

YKS 2. geç başvuruları başladı mask
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15 Mart 2024 tarihli ve 32490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için 2. geç başvurular bugün itibarıyla alınacak.

YKS 2. GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapabilecektir.

YKS 2. GEÇ BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

GEÇ BAŞVURU DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Başvuru işlemleri 25 Mart 2024 tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 28 Mart 2024 tarihinde saat 23.59’da (ÖSYM başvuru merkezlerinden başvurular mesai saati bitiminde) sona erecektir.

BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENECEK?

Sınav ücreti ödeme işlemleri ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla 28 Mart 2024 tarihi saat 23.59’a kadar yapılabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacaktır. Bu nedenle sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacaktır.

Kaynak: NTV

25 Mar 2024 - 10:20 - Eğitim --- Okunma

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