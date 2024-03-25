Anadolu 1071’in iftarına Murat Aydın da katıldı

Sepetlipınar mahallesi üzerindeki kulüp lokalinde gerçekleştirilen iftara ilçedeki spor kulüplerinin ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra ASKF Başkanı Murat Aydın ile yönetim kurulu üyesi Hüseyin Bat da katıldı. Anadolu 1071 Spor Kulübü Başkanı Muhammet Sefa Yakut iftar programlarına katılım gösterenlere teşekkür etti. Oruçların açılmasının ardından çay eşliğinde sohbet edildi. ASKF Başkanı Murat Aydın, ilçedeki spor kulüpleri temsilcilerine alt yapıya yatırım yapmaları önerisinde bulundu, kuruluşundan itibaren gençlerle yürüyen, kısa bir süre önce U15 kategorisinde tarihinde ilk kez şampiyon olan Anadolu 1071 Spor’u kutladı.

İftarla ilgili Anadolu 1071 Spor Kulübü sosyal medya hesaplarından şu paylaşım yapıldı: “Geleneksel düzenlemiş olduğumuz Anadolu 1071 Spor Kulübümüzün iftar programını yeniden gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Katılım sağlayan KASKF Başkanımız Murat Aydın Beye, MHP İlçe Başkan Vekili Sezgin Aslan Beye, Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayı Ünal Demir Beye ve Yönetim Kurulu Üyelerine, AK Parti Başiskele İlçe Yöneticisi Nihat Yazar Beye, Geçmiş dönem MHP İlçe Başkanı Serkan Günaydın Bey'e ve Futbol camiasının birbirinden değerli spor adamları ve başkanlarına, mahalle halkımıza, futbolcularımız ve velilerimize teşekkür ediyor, bu birlikteliğimizin daimi olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyoruz”

Anadolu 1971 Spor’un iftarına ASKF Başkanı, yönetim kurulu üyelerinden Hüseyin Bat ile birlikte katıldı ve Başiskele ilçe spor kulüplerinin temsilcileriyle sohbet etti.

Anadolu 1071 Spor’un geleneksel iftar programı Sepetlipınar mahallesinde bulunan kulüp lokalinin bahçesinde gerçekleşti.

Başiskele ilçenin seçkin spor kulüpleri arasında yer alan Anadolu 1071 Spor’un iftar davetine katılım gösterenler birlikte.

Kaynak: SPOR SERVİSİ