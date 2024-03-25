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25 Mar 2024 - 10:22- Ekonomi G:

Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Tarih belli oldu

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Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu. Emeklilerin bayram ikramiyeleri 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara geçecek. Emeklilerin bu yılki bayram ikramiyeleri yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselmişti.

Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Tarih belli oldu mask
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Tarih belli oldu
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Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu.

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplarda olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “ Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.” dedi.

Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Tarih belli oldu

YÜZDE 50 ARTIŞLA 3 BİN LİRA OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin lira olacağını açıklamıştı.

Haberi Giresun’daki miting sırasında duyuran Erdoğan, “Önce 1000 lira olan bayram ikramiyesini evvela 1100 liraya, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Ülkemizde emekli maaşı alan, vefat edenlerin hak sahipleriyle birlikte 16 milyon kişi var. Yapılan her bir iyileştirmenin bütçeye maliyetini buna göre düşündüğümüzde karşımızdaki tablo çok daha iyi anlaşılacaktır. Bizim asıl amacımız ekonomide gerçek ve kalıcı refah artışını sağlayacak güçlü bir altyapı kurmaktır. Hayat pahalılığı sorununu çözdüğümüzde diğer alanlarda çok daha hızlı yol alabileceğimiz bir iklime sahibiz.” demişti.

Kaynak: NTV

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25 Mar 2024 - 10:22 - Ekonomi --- Okunma

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Yorumlar

(1)
01

Mülayim - Emeklilere bir müjde de benden;PTTBANK'TAN maaş alanlara PROMOSYON ödemesi yapılmayacağını bu sabah yerinde öğrendim maalesef, geçmiş olsun.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 25 Mart 10:54

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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