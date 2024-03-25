Başkan Kaya: “Hazırız, kararlıyız”

Pazar günü gerçekleşecek seçim çalışmalarını sahada tüm hızıyla gerçekleştiren AK Parti Gebze, bir yandan da seçim günüyle ilgili hazırlıklarını da sürdürüyor. Bu kapsamda bir süredir devam eden sandık görevlileri ve müşahitleri eğitimi Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programla tamamlandı. Final eğitim programına AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Gebze Belediye Başkanı ve Adayı Zinnur Büyükgöz, İlçe Seçim İşleri Başkanı Ergün Kahraman, Teşkilat Başkanı Mehmet Ceylan, İl Yönetim Kurulu Üyesi Fehmi Öztürk, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları ile müşahitler katıldı.

BÜYÜKGÖZ’DEN TEŞEKKÜR

Gerçekleştirilen eğitim programının ardından programda konuşan Gebze Belediye Başkanı ve Adayı Zinnur Büyükgöz, “31 Mart’ta kadar kapı kapı gezmeye, gönüllere girmeye devam edeceğiz. Pazar günü de sandıklara sahip çıkacağız. Ben bu süreçte özveriyle çalışmalarını sürdüren tüm teşkilatımıza, sandık kurullarımıza teşekkür ediyorum. 31 Mart’ta milletimizin iradesine sahip çıkacak siz değerli kurullarımıza kolaylıklar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

KAYA: “ YENİ BİR ZAFERE AZ KALDI”

AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ise eğitim programlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Diğer partiler sandıklara isim veremezken, biz üçüncü tur eğitimlerimizi tamamlayarak seçimlere ve sandıklara sahip çıkmaya hazır olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ak kadroları olarak her seçimde göstermiş olduğumuz başarıların tesadüf olmadığı da bundandır. Gebze’mizde yeni bir zafere az kaldı. 31 Mart’ta yine sizlerin desteği ve inancıyla yeni bir zafere imza atacağız. Milletimizin iradesine sahip çıkacak olan siz değerli sandık görevlilerimize gayretleriniz ve özverili çalışmalarınızı için şimdiden teşekkür ediyorum. Ve Gebze Ak Parti olarak hem sandık görevlilerimiz, hem de tüm teşkilatımızın tüm kademeleriyle hazırız ve kararlıyız.” dedi.

Kaynak: BÜLTEN