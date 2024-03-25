Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Başkan Kaya: “Hazırız, kararlıyız”

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Gebze’de sandık müşahitlerine yönelik verilen eğitim programı tamamlandı. İlçe Başkanı Recep Kaya, “31 Mart’ta yine sizlerin desteği ve inancıyla yeni bir zafere imza atacağız.” dedi.

Başkan Kaya: “Hazırız, kararlıyız” mask
Başkan Kaya: “Hazırız, kararlıyız”
Başkan Kaya: “Hazırız, kararlıyız”
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Pazar günü gerçekleşecek seçim çalışmalarını sahada tüm hızıyla gerçekleştiren AK Parti Gebze, bir yandan da seçim günüyle ilgili hazırlıklarını da sürdürüyor. Bu kapsamda bir süredir devam eden sandık görevlileri ve müşahitleri eğitimi Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programla tamamlandı. Final eğitim programına AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Gebze Belediye Başkanı ve Adayı Zinnur Büyükgöz, İlçe Seçim İşleri Başkanı Ergün Kahraman, Teşkilat Başkanı Mehmet Ceylan, İl Yönetim Kurulu Üyesi Fehmi Öztürk, meclis üyeleri, meclis üyesi adayları ile müşahitler katıldı.

Başkan Kaya: “Hazırız, kararlıyız”

BÜYÜKGÖZ’DEN TEŞEKKÜR

Gerçekleştirilen eğitim programının ardından programda konuşan Gebze Belediye Başkanı ve Adayı Zinnur Büyükgöz, “31 Mart’ta kadar kapı kapı gezmeye, gönüllere girmeye devam edeceğiz. Pazar günü de sandıklara sahip çıkacağız. Ben bu süreçte özveriyle çalışmalarını sürdüren tüm teşkilatımıza, sandık kurullarımıza teşekkür ediyorum. 31 Mart’ta milletimizin iradesine sahip çıkacak siz değerli kurullarımıza kolaylıklar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

Başkan Kaya: “Hazırız, kararlıyız”

KAYA: “ YENİ BİR ZAFERE AZ KALDI”

AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ise eğitim programlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Diğer partiler sandıklara isim veremezken,  biz üçüncü tur eğitimlerimizi tamamlayarak seçimlere ve sandıklara sahip çıkmaya hazır olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ak kadroları olarak her seçimde göstermiş olduğumuz başarıların tesadüf olmadığı da bundandır. Gebze’mizde yeni bir zafere az kaldı. 31 Mart’ta yine sizlerin desteği ve inancıyla yeni bir zafere imza atacağız. Milletimizin iradesine sahip çıkacak olan siz değerli sandık görevlilerimize gayretleriniz ve özverili çalışmalarınızı için  şimdiden teşekkür ediyorum. Ve Gebze Ak Parti olarak hem sandık görevlilerimiz, hem de tüm teşkilatımızın tüm kademeleriyle hazırız ve kararlıyız.” dedi.

Kaynak: BÜLTEN

# parti, ilçe, AK Parti, HER, recep tayyip erdoğan, yeni, Gebze, seçim

25 Mar 2024 - 10:28 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.531.618 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 24.000 TL Tel: 0532 280 24 09

MAL SEVKİYATI YAPACAK ŞOFÖR ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBUNDA çalışabilecek, *E sınıfı ehliyetli, *SRC 4 Belgesi, *Psikoteknik Belgesi, *Dijital Kartına Sahip *25-45 yaş arası, *30.000...

TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ARANIYOR

ESKAR ŞİRKETLER GRUBU’NDA çalışabilecek, Derince, İzmit, Başiskele adres bilgisine sahip, 25-45 yaş arası, 19.000 TL maaş TAŞIYICI (DEPO ELEMANI) ar...

ŞOFÖRLER ARANIYOR

*B sınıfı ehliyete sahip, *En az 1 yıllık aktif sürüş deneyimi olan, *En az ortaokul mezunu, *Askerliğini yapmış, *40 yaşını aşmamış, BAY ŞOFÖRLE...

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Gölcükten, Gebze ve Tuzla depolar arası çalıştırılmak üzere tecrübeli TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0532 318 42 65

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Çiftçi’ye Fatih Caddesi’nde yoğun destek mask
Çiftçi’ye Fatih Caddesi’nde yoğun destek
SEKA emeklisi yaşamını yitirdi mask
SEKA emeklisi yaşamını yitirdi
Dursun Ali Erzincanlı gönüllere dokundu mask
Dursun Ali Erzincanlı gönüllere dokundu
Kompozit Kimya 15 işçi alacak mask
Kompozit Kimya 15 işçi alacak
Marmara Siegener Galvaniz 20 işçi alacak mask
Marmara Siegener Galvaniz 20 işçi alacak
LC Waikiki 50 satış elamanı alacak mask
LC Waikiki 50 satış elamanı alacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL