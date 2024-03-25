Bakan Yerlikaya: "Seçimler için 594 bin personel görevlendirildi"

Türkiye bu hafta sonu yerel seçim için sandık başına gidecek.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, seçim güvenliğine ilişkin düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu.
Bakan Yerlikaya, seçimin güvenli bir şekilde tamamlanması için Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Seçim Harekat Merkezi kurulduğunu söyledi.
İllerde merkezler oluşturulduğunu anlatan Bakan Yerlikaya, her türlü tedbirin alındığını ifade etti.
Bakan Yerlikaya, 31 Mart seçimleri için 594 bin emniyet personelinin görevlendirildiğini anlattı. Yerlikaya, "Ayrıca kolluk birimlerimize ait helikopterlerimizi uçaklarımızı, İHA/İKÜ'larımızı, göreve hazır vaziyette bulunduruyoruz." dedi.
Bakan Yerlikaya, “31 Mart seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.