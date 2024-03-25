Tarım Kredi Marketleri 50 personel alacak

Körfez Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerde çalışmak üzere 50 personel alımı yapacak. Personel alımında kadın ve erkeklerde 18 ile 40 yaşları arasında olma ve en az ilköğretim mezunu olma şartları aranıyor. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.