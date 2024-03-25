Barış Boyun çetesine yeni operasyon: 13 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Buna göre; Mahsen 19 operasyonları kapsamında elebaşılığını yurtdışında firari olarak bulunan Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
3 gün süren operasyonlarda suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.