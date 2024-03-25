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Barış Boyun çetesine yeni operasyon: 13 gözaltı

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Tekirdağ Çorlu'da elebaşılığını firari Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 zanlı yakalanırken, çok sayıda silah ele geçirildi.

Barış Boyun çetesine yeni operasyon: 13 gözaltı mask
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Buna göre; Mahsen 19 operasyonları kapsamında elebaşılığını yurtdışında firari olarak bulunan Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

3 gün süren operasyonlarda suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı.

Kaynak: İHA

# sosyal

25 Mar 2024 - 10:59 - Türkiye --- Okunma

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