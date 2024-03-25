Genel merkezi İzmit’te bulunan, İzmit, Gebze ve Çorlu’da fabrikaları olan Marmara Siegener Galvaniz personel alımı yapacak. İzmit Çarşı Yapı Sitesi’ndeki Marmara Siegener Galvaniz 20 işçi alacak. Başvuruda bulunacak erkek personelin 18-40 yaşları arasında olması ve en az ilköğretim mezunu olma şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleşecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.