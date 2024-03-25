Genel merkezi İzmit’te bulunan, İzmit, Gebze ve Çorlu’da fabrikaları olan Marmara Siegener Galvaniz personel alımı yapacak. İzmit Çarşı Yapı Sitesi’ndeki Marmara Siegener Galvaniz 20 işçi alacak. Başvuruda bulunacak erkek personelin 18-40 yaşları arasında olması ve en az ilköğretim mezunu olma şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi