Kandıra’da o fabrika 15 işçi alacak

Merkezi İstanbul’da, fabrikası Kandıra Balcı Mahallesi’nde bulunan Yüksel Endüstriyel 15 işçi alacak. Endüstriyel mutfak sektöründe hizmet veren fabrika personel alımında kadınlarda 23-35, erkeklerde ise 23-40 yaş aralığında, en az ilköğretim mezunu şartlarını arıyor. Fabrikaya işçi alımı İŞKUR üzerinden gerçekleşecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.