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Ölmez, haftasonunu çok yoğun geçirdi

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AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, haftasonunu yoğun tempoda geçirdi. Mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Ölmez, projelerini anlatarak destek istedi.

Ölmez, haftasonunu çok yoğun geçirdi mask
Ölmez, haftasonunu çok yoğun geçirdi
Ölmez, haftasonunu çok yoğun geçirdi
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PROJE VE ÇALIŞMALARINI ANLATTI

AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, seçim çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Başkan Adayı Ölmez, hafta sonunu yoğun tempoda geçirdi. Saltıklar, Dalca, Goncaaydın, Sepetçi, Karaağaç ve Hüdaverdiler başta olmak üzere birçok mahalleyi gezerek vatandaşlarla buluşan Erol Ölmez, yeni dönem projelerini ve çalışmalarını anlatarak seçimde destek istedi.

Ölmez, haftasonunu çok yoğun geçirdi

“HAYVANCILIK BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZ”

Tarım ve hayvancılığa dikkat çeken Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, “Tarımda sulama sistemlerini artırmaya başladık. Hayvancılık bizim olmazsa olmazımız ve hayvancılığı geliştirmemiz lazım. Hayvancılığın Kandıra’da işletme usullerine göre yapılması gerekli. GİOSB’nin işleyeceği etin dışarıdan gelmesine gerek yok. Bizler bunu benimsersek hayvancılıkta inanılmaz bir gelişme gösteririz. İnanalım, birleşelim ve hayvancılığı benimseyip geliştirelim” dedi.

Ölmez, haftasonunu çok yoğun geçirdi
Ölmez, haftasonunu çok yoğun geçirdi

 

Ölmez, haftasonunu çok yoğun geçirdi

Kaynak: BÜLTEN

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25 Mar 2024 - 11:36 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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