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25 Mar 2024 - 11:35- Siyaset G:

Tutuş: “Haftaya Belsa'da hep birlikte iftar açacağız”

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28 Haziran Mahallesi’nde vatandaşlarla gönül sofrasında bir araya gelen Cumhur ittifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, “Allah'ın izniyle önümüzdeki hafta iftarımızı Belsa’nın önünde yapacağız” dedi.

Tutuş: “Haftaya Belsa'da hep birlikte iftar açacağız” mask
Tutuş: “Haftaya Belsa'da hep birlikte iftar açacağız”
Tutuş: “Haftaya Belsa'da hep birlikte iftar açacağız”
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Cumhur ittifakı İzmit Belediyesi Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programıyla 28 Haziran Mahallesi, Üçyol ve Bekirdere bölgesinde ikamet eden komşularıyla bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen iftar programında salona sığmayan vatandaşlar için Mevlana Kültür Merkezi önüne masalar kuruldu. Başkan Adayı Tutuş, yoğun katılımla gerçekleşen programda tek tek masaları gezerek, vatandaşlarla kucaklaştı.

 

Tutuş: “Haftaya Belsa'da hep birlikte iftar açacağız”

SAMİMİYET VE PROJELER KAZANACAK

31 Mart'ta gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimine sayılı günler kaldığını belirten Tutuş, “İzmit'te samimiyet, hizmet ve projeler kazanacak. Biz hemşerilerimizin bizlere gösterdiği ilgi ve desteği görüyoruz. Neredeyse seçim süreci boyunca tek bir projeden bahsetmeyenler, sayılı günler kala hemşerilerimizin karşısına baskılara dayanamayarak sözde projeler ile çıkmaya kalkıyor. Hemşehrilerimiz bu samimiyetsiz tutuma maalesef artık inanmıyor. Biz İzmit'te hizmetkâr olmaya talibiz. Süreç boyunca kurduğumuz gönül bağımız ile tüm samimiyetimizi ortaya koyarak bunu hemşehrilerimize çok iyi yansıttık.

 

Tutuş: “Haftaya Belsa'da hep birlikte iftar açacağız”

"SÜREKLİ KAVGA ETMEK İSTEDİLER"

Biz projelerimizi, yeni İzmit'i anlatmaya devam ettikçe, ısrarla seçim atmosferini farklı yere çekme gayretleri içine girerek bizimle sürekli kavga etmek istediler. Ellerinde vatandaşımızın karısına çıkacakları kalıcı tek bir eserleri yok. Önceki dönemden kalma ne kadar hizmet varsa hepsinin rengini değiştirip, tabelasını yenileyerek yeni yapmış gibi anlatmaya çalışıyorlar. Ama hepimiz bu şehirde yaşıyoruz.

 

Tutuş: “Haftaya Belsa'da hep birlikte iftar açacağız”

İZMİTLİLER HER ŞEYİN FARKINDA

Herkes kimin ne yaptığının farkında. Ne yapmadığının da farkında. Bu sebeple, biz İzmitlilere güveniyoruz onlarda bize güveniyorlar. Yeni dönemde Cumhur ittifakı kadroları olarak bize inananları mahçup etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle önümüzdeki haftaya Belsa’da İzmit Belediye Başkanı olarak sizlerle iftar açmak isteriz. Hepinizi Allah'a emanet ediyor, Ramazan'ınız hayırlı bereketli olsun "dedi

Tutuş: “Haftaya Belsa'da hep birlikte iftar açacağız”
Tutuş: “Haftaya Belsa'da hep birlikte iftar açacağız”

Kaynak: Bülten

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25 Mar 2024 - 11:35 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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