Atalar’da Şener Söğüt coşkusu

Körfez’de seçim ofisi açılışları Atalar Mahallesi ile devam etti. Açılış öncesinde dev Türk bayrağı ve gençler tarafından yakılan meşaleler ile yürüyüş gerçekleştirildi. Açılışa; Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, BBP İlçe Başkanı Selim Öztürk, meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

HİZMET VE ESERLER DEVAM EDECEK

Merhum Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun da konuşmalarla anıldığı açılışta konuşan ilçe başkanları, 31 Mart sonrasında Körfez’de yine zaferin Cumhur İttifakı’nın olacağına vurgu yaptı. Alkışlar eşliğinde gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Coşku, heyecan ve kalabalık gösteriyor ki; 31 Mart’tan sonra yine Körfez’de hizmet ve eser siyaseti devam edecek” dedi.

COŞKU VE HEYECAN HİÇ EKSİLMEDİ

Başkan Söğüt, “Atalar Mahallesi sakinlerini, Körfezli hemşehrilerimi saygıyla, sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Coşkunuz ve heyecanınız ilk günkü gibi. Bu da bize enerji veriyor. İlk günden itibaren beraber ilçemizi kapı kapı dolaştık, sokak sokak gezdik. Beraber irtibat bürosu açılışlarını gerçekleştirdik, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Her gittiğimiz yerde büyük coşku ve heyecanla karşılaştık.

KAZANAN CUMHUR İTTİFAKI OLACAK

İlçemizde yaptığımız eserler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemize kazandırdığı hizmetler ile her gittiğimiz yerde büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılaştık. 23 yıllık hizmetlerimiz, 23 yıllık gayretlerimiz; bugün geldiğimiz noktada hem AK Parti hem Cumhur İttifakı sevgisi olarak büyüyerek devam ediyor. 31 Mart’tan sonra da Körfez’de bu sevgi sandığa yansıyacak, kazanan Cumhur İttifakı olacak” dedi.

Kaynak: BÜLTEN