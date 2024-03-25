IRC Otomotiv 26 personel alacak

Başiskele Karadenizliler Mahallesi Barbaros Caddesi’nde bulunan IRC Otomotiv, 15 işçi, 5 kalite kontrolcü, 3 mekanik bakım onarımcısı ve 3 elektrikçi olmak üzere 26 personel alımı yapacak. İşçi ve kalite kontrolcü alımında kadın ve erkeklerde 18-40 yaşları ve en az ilköğretim mezunu olması, mekanik onarım bakımcısı ve elektrikçi alımında ise 20-45 yaşları arasında ve lise mezunu olma şartları aranıyor. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleşecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.