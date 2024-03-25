IRC Otomotiv 26 personel alacak

Başiskele Karadenizliler Mahallesi Barbaros Caddesi’nde bulunan IRC Otomotiv, 15 işçi, 5 kalite kontrolcü, 3 mekanik bakım onarımcısı ve 3 elektrikçi olmak üzere 26 personel alımı yapacak. İşçi ve kalite kontrolcü alımında kadın ve erkeklerde 18-40 yaşları ve en az ilköğretim mezunu olması, mekanik onarım bakımcısı ve elektrikçi alımında ise 20-45 yaşları arasında ve lise mezunu olma şartları aranıyor. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi