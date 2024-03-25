Kocaeli Veteriner Hekimleri iftarda buluştu

EN ÖNEMLİ KONU BİRLİK BERABERLİK

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, oda üyesi Veteriner Hekimler ve aileleriyle iftar yemeğinde buluştu. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği programda Mehmet Bostancı, birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı konuşmasında şunları söyledi: Yoğun katılımdan dolayı oldukça memnunum. Yönetim olarak üzerinde durduğumuz en önemli konu bir ve beraber olmamızdır.

ZOR OLAN GÜÇ BİRLİĞİ İLE KOLAYLAŞIR

Bu sebeple her özel günü fırsata çevirerek bir arada olmaya çalışıyoruz. Bu iftar programı da bu özel günlerden biri. Yoğun katılımdan anladığım kadarıyla gönüllerimiz bir. Bu durum bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor çünkü biliyoruz ki güzel olan her şey paylaştıkça çoğalırken, zor olan güç birliği ile kolaylaşıyor. Sevgi, saygı, hoşgörünün hakim olduğu Ramazan ayları yaşamayı ümit ediyor, sağlıklı bayramlara erişmeyi diliyorum.”