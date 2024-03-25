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Kocaeli Veteriner Hekimleri iftarda buluştu

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Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, meslektaşları ve aileleri ile iftar programında bir araya geldi. Bostancı iftar programında üyelerle yakından ilgilenerek sohbet etti ve mesleki sıkıntıları dinledi.

Yavuz Solmaz
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Kocaeli Veteriner Hekimleri iftarda buluştu
Kocaeli Veteriner Hekimleri iftarda buluştu
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EN ÖNEMLİ KONU BİRLİK BERABERLİK

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, oda üyesi Veteriner Hekimler ve aileleriyle iftar yemeğinde buluştu. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği programda Mehmet Bostancı, birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı konuşmasında şunları söyledi: Yoğun katılımdan dolayı oldukça memnunum. Yönetim olarak üzerinde durduğumuz en önemli konu bir ve beraber olmamızdır.

 

Kocaeli Veteriner Hekimleri iftarda buluştu

ZOR OLAN GÜÇ BİRLİĞİ İLE KOLAYLAŞIR

Bu sebeple her özel günü fırsata çevirerek bir arada olmaya çalışıyoruz. Bu iftar programı da bu özel günlerden biri. Yoğun katılımdan anladığım kadarıyla gönüllerimiz bir. Bu durum bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor çünkü biliyoruz ki güzel olan her şey paylaştıkça çoğalırken, zor olan güç birliği ile kolaylaşıyor. Sevgi, saygı, hoşgörünün hakim olduğu Ramazan ayları yaşamayı ümit ediyor, sağlıklı bayramlara erişmeyi diliyorum.”

Kocaeli Veteriner Hekimleri iftarda buluştu
Kocaeli Veteriner Hekimleri iftarda buluştu
Kocaeli Veteriner Hekimleri iftarda buluştu

# Kocaeli, HER, iftar, Ramazan

25 Mar 2024 - 11:40 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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