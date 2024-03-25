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Dursun Ali Erzincanlı gönüllere dokundu

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Ramazan etkinlikleri kapsamında her gün ayrı bir program gerçekleştiren Körfez Belediyesi,  Dursun Ali Erzincanlı’nın katıldığı programla vatandaşlara şiir dolu bir gece yaşattı. Erzincanlı tarafından okunan şiir ve naatlar, vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Dursun Ali Erzincanlı gönüllere dokundu mask
Dursun Ali Erzincanlı gönüllere dokundu
Dursun Ali Erzincanlı gönüllere dokundu
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Körfez Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel olarak düzenlenen Ramazan Sohbetleri programı birbirinden değerli konukların katılımıyla devam ediyor.  Son olarak Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programın konuğu şair Dursun Ali Erzincanlı oldu. Programa; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, eşi Hatice Söğüt, Siyasi Parti Temsilcileri, Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Dursun Ali Erzincanlı gönüllere dokundu

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI…

Özellikle Peygamber Efendimize (S.A.V.) atfedilen naat-ı şerifleri seslendirmesiyle tanınan Dursun Ali Erzincanlı 'Şiir Dinletisi' programında; 'Adın Geçer', '40 yaşındasın' ve 'Bedir' isimli şiirlerin de bulunduğu birbirinden güzel şiirlerini okudu. Erzincanlı'nın şiirler okuduğu programda duygu dolu anlar yaşandı. Program sonunda ise Başkan Şener Söğüt,  Erzincanlı'ya teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.

Dursun Ali Erzincanlı gönüllere dokundu
Dursun Ali Erzincanlı gönüllere dokundu

Kaynak: BÜLTEN

# Körfez, parti, başkan, Ramazan
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25 Mar 2024 - 11:39 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem --- Okunma

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