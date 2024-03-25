SEKA emeklisi yaşamını yitirdi

İzmit Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında ikamet eden SEKA emeklisi, 2 çocuk babası Abdullah Taştekin(77), vefat etti. Cenazesi öğle namazında Yenicuma Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
İzmit Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında ikamet eden SEKA emeklisi Abdullah Taştekin(77) yaşamını yitirdi
İzmit Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında ikamet eden SEKA emeklisi, 2 çocuk babası Abdullah Taştekin(77), vefat etti. Cenazesi öğle namazında Yenicuma Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.